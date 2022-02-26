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Зеленський назвав дві держави, які досі блокують відключення Росії від SWIFT

"Європейська правда"Субота, 26 лютого 2022, 13:26

Німеччина та Угорщина залишаються єдиними державами Євросоюзу, які не надали згоду на відключення Росії від SWIFT.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні в суботу, пише "Європейська правда".

"Вже маємо майже повну підтримку країн Європейського Союзу щодо відключення Росії від SWIFT. Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам мужності вистачає боронити свою Батьківщину, боронити Європу", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялось, що держав, які блокують рішення ЄС - чотири. Однак Кіпр та Італія вже заявили, що підтримають цю сувору санкцію проти держави-агресора.

Президент США Джо Байден раніше сказав, що Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи. Проте після того настрої почали змінюватися.

За даними джерел видання Bloomberg, тепер в адміністрації Байдена поновились обговорення і є пропозиція закликати ЄС до ухвалення такого рішення. Втім, кажуть джерела, якщо це рішення і буде прийняте, то не найближчим часом.

Нагадаємо, 25 лютого ЄС та США запровадили санкції проти Путіна

Читайте також: Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ.

Теми: SWIFTРосіяЄСЗеленський
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