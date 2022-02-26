Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский назвал две страны, до сих пор блокирующие отключение России от SWIFT

"Европейская правда"Суббота, 26 февраля 2022, 12:26

Германия и Венгрия остаются единственными государствами Евросоюза, которые не дали согласия на отключение России от SWIFT.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении в субботу, пишет "Европейская правда".

"Уже есть почти полная поддержка стран Европейского Союза по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение. Нам мужества хватает защищать свою Родину, защищать Европу", - сказал глава государства.

Реклама:

Ранее сообщалось, что государств, блокирующих решение ЕС – четыре. Однако Кипр и Италия уже заявили, что поддержат эту строгую санкцию против государства-агрессора.

Президент США Джо Байден ранее сказал, что Россию не отсоединяют от SWIFT из-за позиции Европы. Однако настроения начали меняться.

По данным источников издания Bloomberg, теперь в администрации Байдена возобновились обсуждения и есть предложение призвать ЕС к принятию такого решения. Впрочем, говорят источники, если это решение и будет принято, то не в ближайшее время.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 25 февраля ЕС и США ввели санкции против Путина.

Читайте: Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ.

Темы: SWIFTРосcияЕСЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
SWIFT
ЕС может отключить больше российских банков от SWIFT – Боррель
Боррель анонсировал отключение от SWIFT дополнительных российских банков
SWIFT заявил, что отключит российские банки в ближайшие дни
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: