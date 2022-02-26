Миколаїв готується до кругової оборони: пруть ворожі танки

Миколаїв готується до кругової оборони міста – зі сторони Каховки прорвалися 12 танків ворога, також є інформація і про інші сили РФ.

Джерело: голова Миколаїської ОДА Віталій Кім

Пряма мова: "До нас надійшла команда - кругова оборона міста. Зі сторони Каховки є прорив 12 танків, ще заходять сили РФ.

Надійшла вказівка щодо підготовки до кругової оборони. Мобілізуємо зараз всі сили для військових по периметру там, де працює важка артилерія.

Щодо містян. Прошу небайдужих, які мають сили і бажання зв'язуватися з теробороною".

Деталі: Кім також заявив, що, мабуть, доведеться всередині міста будувати барикади, щоб не допустити ворога у деякі райони міста.

Він зазначив, у міста є 5 годин часу для підготовки.

За його словами, бій буде їти за містом і вони не пропустять росіян.

Глава ОДА порадив людям самоорганізовуватись, бо у нього зараз не буде часу на розподілення роботи.