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Миколаїв готується до кругової оборони: пруть ворожі танки

Альона Мазуренко Субота, 26 лютого 2022, 12:30
Миколаїв готується до кругової оборони: пруть ворожі танки
фото: ФБ Кіма

Миколаїв готується до кругової оборони міста – зі сторони Каховки прорвалися 12 танків ворога, також є інформація і про інші сили РФ.

Джерело: голова Миколаїської ОДА Віталій Кім

Пряма мова: "До нас надійшла команда -  кругова оборона міста. Зі сторони Каховки є прорив 12 танків, ще заходять сили РФ. 

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Надійшла вказівка щодо підготовки до кругової оборони. Мобілізуємо зараз всі сили для військових по периметру там, де працює важка артилерія.

Щодо містян. Прошу небайдужих, які мають сили і бажання зв'язуватися з теробороною".

Деталі: Кім також заявив, що, мабуть, доведеться всередині міста будувати барикади, щоб не допустити ворога у деякі райони міста.  

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Він зазначив, у міста є 5 годин часу для підготовки.

За його словами, бій буде їти за містом і вони не пропустять росіян.

Глава ОДА порадив людям самоорганізовуватись, бо у нього зараз не буде часу на розподілення роботи.

Теми: МиколаїввійнаРосія
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