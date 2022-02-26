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Николаев готовится к круговой обороне: прут вражеские танки

Мазуренко Алена Суббота, 26 февраля 2022, 13:30
фото: ФБ Кима

Николаев готовится к круговой обороне города – со стороны Каховки прорвались 12 танков врага, также есть информация и о других силах РФ.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким

Прямая речь: "К нам поступила команда - круговая оборона города. Со стороны Каховки есть прорыв 12 танков, еще заходят силы РФ.

Поступило указание подготовки к круговой обороне. Мобилизуем сейчас все силы для военных по периметру, где работает тяжелая артиллерия.

Что касается горожан. Прошу неравнодушных, у которых есть силы и желание, связываться с терробороной".

Детали: Ким также заявил, что, вероятно, придется внутри города строить баррикады, чтобы не допустить врага в некоторые районы.

Он отметил, что у города есть 5 часов времени для подготовки.

По его словам, бой будет идти за городом, и они не пропустят россиян.

Глава ОГА посоветовал людям самоорганизовываться, потому что у него сейчас не будет времени на распределение работы.

Темы: НиколаеввойнаРосcия
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