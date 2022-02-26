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"Будьте прокляты, твари!": глава ДПСУ написав Білорусі, яка воює проти України

Роман ПетренкоСубота, 26 лютого 2022, 12:37
Будьте прокляты, твари!: глава ДПСУ написав Білорусі, яка воює проти України
ДПСУ

Очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією.

Джерело: документ зі сторінки Дейнеко у Facebook

Деталі: Дейнеко також наголосив, що білоруси на кордоні не достойні називати себе прикордонниками.

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Пряма мова Дейнеко: "Республіка Білорусь спільно з Російською Федерацією веде війну проти України, нехтуючи положеннями міжнародного права, елементарними нормами людської моралі та цінності життя.

МИ ПЕРЕМОЖЕМО!

БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ, ТВАРИНИ!

ВІДЕО ДНЯ

ЗІ ЗНЕВАГОЮ!

Голова Державної прикордонної служби України

Генерал-майор Сергій Дейнеко".

 

Теми: Прикордонна службаБілорусьРосіявійна
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