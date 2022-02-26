"Будьте прокляты, твари!": глава ДПСУ написав Білорусі, яка воює проти України

Очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією.

Джерело: документ зі сторінки Дейнеко у Facebook

Деталі: Дейнеко також наголосив, що білоруси на кордоні не достойні називати себе прикордонниками.

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Пряма мова Дейнеко: "Республіка Білорусь спільно з Російською Федерацією веде війну проти України, нехтуючи положеннями міжнародного права, елементарними нормами людської моралі та цінності життя.

МИ ПЕРЕМОЖЕМО!

БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ, ТВАРИНИ!

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Голова Державної прикордонної служби України

Генерал-майор Сергій Дейнеко".