"Будьте прокляты, твари!": глава ДПСУ написав Білорусі, яка воює проти України

Очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією.

Джерело: документ зі сторінки Дейнеко у Facebook

Деталі: Дейнеко також наголосив, що білоруси на кордоні не достойні називати себе прикордонниками.

Пряма мова Дейнеко: "Республіка Білорусь спільно з Російською Федерацією веде війну проти України, нехтуючи положеннями міжнародного права, елементарними нормами людської моралі та цінності життя.

МИ ПЕРЕМОЖЕМО!

БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ, ТВАРИНИ!

ЗІ ЗНЕВАГОЮ!

Голова Державної прикордонної служби України

Генерал-майор Сергій Дейнеко".