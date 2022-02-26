"Будьте прокляты, твари!": глава ГПСУ написал Беларуси, воюющей против Украины

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Республики Беларусь направил официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.

Источник: документ со страницы Дейнеко в Facebook

Детали: Дейнеко также подчеркнул, что белорусы на границе недостойны называть себя пограничниками.

Прямая речь Дейнеко: «Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией ведет войну против Украины, пренебрегая положениями международного права, элементарными нормами человеческой морали и ценности жизни.

МЫ ПОБЕДИМ!

БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!

С ПРЕЗРЕНИЕМ!

Председатель Государственной пограничной службы Украины

Генерал-майор Сергей Дейнеко».