"Будьте прокляты, твари!": глава ГПСУ написал Беларуси, воюющей против Украины
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Республики Беларусь направил официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.
Источник: документ со страницы Дейнеко в Facebook
Детали: Дейнеко также подчеркнул, что белорусы на границе недостойны называть себя пограничниками.
Прямая речь Дейнеко: «Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией ведет войну против Украины, пренебрегая положениями международного права, элементарными нормами человеческой морали и ценности жизни.
МЫ ПОБЕДИМ!
БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!
С ПРЕЗРЕНИЕМ!
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Председатель Государственной пограничной службы Украины
Генерал-майор Сергей Дейнеко».