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"Будьте прокляты, твари!": глава ГПСУ написал Беларуси, воюющей против Украины

Роман ПетренкоСуббота, 26 февраля 2022, 13:37

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Республики Беларусь направил официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.

Источник: документ со страницы Дейнеко в Facebook

Детали: Дейнеко также подчеркнул, что белорусы на границе недостойны называть себя пограничниками.

Прямая речь Дейнеко: «Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией ведет войну против Украины, пренебрегая положениями международного права, элементарными нормами человеческой морали и ценности жизни.

МЫ ПОБЕДИМ!                                                         

БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!

С ПРЕЗРЕНИЕМ!

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Председатель Государственной пограничной службы Украины

Генерал-майор Сергей Дейнеко».

 

 

Темы: Пограничная службаБеларусьРосcиявойна
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