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Зеленський надав Героя України посмертно саперу, який підірвав міст ціною життя

Роман ПетренкоСубота, 26 лютого 2022, 13:58
віталій скакун

Президент Володимир Зеленський надав посмертно звання Героя України інженеру окремого батальйону матросу Віталію Скакуну, який підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: «Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти – посмертно.

Ціною власного життя він підірвав міст».

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнаРосія
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