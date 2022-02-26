Зеленський надав Героя України посмертно саперу, який підірвав міст ціною життя

Президент Володимир Зеленський надав посмертно звання Героя України інженеру окремого батальйону матросу Віталію Скакуну, який підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: «Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти – посмертно.

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Ціною власного життя він підірвав міст».