Зеленський надав Героя України посмертно саперу, який підірвав міст ціною життя
Субота, 26 лютого 2022, 13:58
Президент Володимир Зеленський надав посмертно звання Героя України інженеру окремого батальйону матросу Віталію Скакуну, який підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: «Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти – посмертно.
Ціною власного життя він підірвав міст».