Зеленский присвоил Героя Украины саперу, взорвавшему мост ценой жизни
Суббота, 26 февраля 2022, 12:58
Президент Владимир Зеленский присвоил посмертное звание Героя Украины инженеру отдельного батальона матросу Виталию Скакуну, взорвавшему вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты – посмертно.
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Ценой своей жизни он взорвал мост".