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Зеленский присвоил Героя Украины саперу, взорвавшему мост ценой жизни

Роман ПетренкоСуббота, 26 февраля 2022, 12:58
Зеленский присвоил Героя Украины саперу, взорвавшему мост ценой жизни
виталий скакун

Президент Владимир Зеленский присвоил посмертное звание Героя Украины инженеру отдельного батальона матросу Виталию Скакуну, взорвавшему вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага.

Источник: видеообращение Зеленского                                                                             

Прямая речь Зеленского: "Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты – посмертно.

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Ценой своей жизни он взорвал мост".

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойнаРосcия
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