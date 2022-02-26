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У Чернігові повідомляють про "Гради", в області ЗСУ розгромили колону окупантів

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 13:00
У Чернігові повідомляють про Гради, в області ЗСУ розгромили колону окупантів
Руйнування після обстрілу російських військ. Вулиця Пухова в Чернігові, фото Суспільного

За даними ЗМІ, у Чернігові ворог застосовує "Град", в обласній лікарні вибито вікна. При цьому на Чернігівщині ЗСУ знищили велику колону противника.

Джерело: Суспільне.Чернігів, оперативне командування "Північ"

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Дослівно Суспільне: "В районі Епіцентра ворог застосовує системи "Град"".

Деталі: Як розповів Суспільному очевидець Олександр Гашпар, в обласній лікарні у хірургічному корпусі, старій котельні та в харчоблоці повилітали вікна, які були в дерев'яних рамах. Металопластикові вистояли, зазначив він.

Голова Чернігіської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус закликав усе населення Чернігова, яке не бере участі у загонах ТрО та обороні міста, сховатися в укриття, а за неможливості — перебувати вдома.

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Російська армія, ймовірно, буде повторювати ракетні обстріли, обстріли з "градів" міста Чернігів, зокрема житлових кварталів, заявив він.

Також є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, у тому числі замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети.

У Чернігові також зупинені котельні: Белова 6; Староказармена (розбиті вікна), Проспект Миру 151, 193 (уламком пошкодили котел), Еськова.

Разом з тим, оперативне командування "Північ" повідомляє, що пообіді в районі Городні на Чернігівщині ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні противника.

"В результаті вогневого ураження підрозділи армії РФ понесли втрати. Знищено близько 20 одиниць техніки, великі втрати особового складу, багато поранених", - йдеться в повідомленні.

Теми: ЧернігівЧернігівська область
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