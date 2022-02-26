В Чернигове сообщают о "Градах", в области ВСУ разгромили колонну оккупантов

Разрушение после обстрела русских войск. Улица Пухова в Чернигове, фото Суспільного

По данным СМИ, в Чернигове враг применяет "Град", в областной больнице выбиты окна. При этом в Черниговской области ВСУ уничтожили большую колонну противника.

Источник: Суспільне.Чернігів, оперативное командование "Север"

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Дословно Суспільне: "В районе Эпицентра враг применяет системы "Град"".

Детали: Как рассказал Суспільному очевидец Александр Гашпар, в областной больнице в хирургическом корпусе, старой котельной и в пищеблоке вылетели окна, которые были в деревянных рамах. Металлопластиковые выстояли, отметил он.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус призвал все население Чернигова, которое не участвует в отрядах ТрО и обороне города, спрятаться в укрытие, а при невозможности – находиться дома.

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Российская армия, вероятно, будет повторять ракетные обстрелы, обстрелы из "градов" города Чернигова, в том числе жилых кварталов, заявил он.

Также есть информация, что русские с самолетов могут сбрасывать мины и взрывные устройства, в том числе замаскированные под детские игрушки, телефоны и другие ценные предметы.

В Чернигове также остановлены котельни: Белова 6; Староказармена (разбитые окна), Проспект Мира 151, 193 (обломком повредили котел), Еськова.

Вместе с тем, оперативное командование "Север" сообщает, что после обеда в районе Городни на Черниговщине ВСУ нанесли ракетный удар по колонне противника.

"В результате огневого поражения подразделения армии РФ понесли потери. Уничтожены около 20 единиц техники, большие потери личного состава, многие ранены", - говорится в сообщении.