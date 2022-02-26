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Україна збирає докази для Гааги – фіксуються всі обстріли цивільних об'єктів

Мазуренко Альона Субота, 26 лютого 2022, 14:47
снаряд РФ влучив у житловий будинок у Києві, фото: фб Венедіктової

Генпрокурор Ірина Венедіктова зазначила, що всі випадки обстрілів Росією цивільних об'єктів фіксуються і Україна уже збирає докази для позову у суд Гааги.

Джерело: Генпрокурор Ірина Венедіктова

Пряма мова: "Завдання номер один фіксувати кожен злочин агресора.

Наразі прокурори працюють у Києві на місці потрапляння ракети у житлову висотку. Злочин попередньо кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни.

Для ворога немає нічого святого: дитбудинок, садок, дитяча лікарня та центр служби крові у Харкові".

Деталі: За її словами, за попередні дві доби ворог пошкодив щонайменше 30 цивільних об’єктів.

Генпрокурор зазначила, що російська пропаганда бреше про свої злочини та дії армії-вбивці.

Україна, за її словами, документує всі злочини Росії і готує позови.

Пряма мова: "Всі ці воєнні злочини ми документуємо та готуємо до розгляду як у національних, так і міжнародних судах. Проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, збирається кожен доказ агресії РФ.

Це наші докази до Гааги. Ми вже формуємо чергове аналітичне повідомлення до міжнародного кримінального суду, яке стосується першої в 21 столітті повномаштабної війни в Європі".

Теми: РосіявійнасудУкраїна
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