Украина собирает доказательства для Гааги – фиксируются все обстрелы гражданских объектов
Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что все случаи обстрелов Россией гражданских объектов фиксируются, и Украина уже собирает доказательства для иска в суд Гааги.
Источник: Генпрокурор Ирина Венедиктова
Прямая речь: "Задание номер один фиксировать каждое преступление грессора.
Пока прокуроры работают в Киеве на месте попадания ракеты в жилую высотку. Преступление предварительно квалифицировано как нарушение законов и обычаев войны.
Для врага нет ничего святого: детдом, садик, детская больница и центр службы крови в Харькове".
Детали: По ее словам, за предыдущие двое суток враг повредил по меньшей мере 30 гражданских объектов.
Генпрокурор отметила, что российская пропаганда лжет о своих преступлениях и действиях армии-убийцы.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Украина, по ее словам, документирует все преступления России и готовит иски.
Прямая речь: "Все эти военные преступления мы документируем и готовим к рассмотрению как в национальных, так и в международных судах. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, собирается каждое доказательство агрессии РФ.
Это наши доказательства в Гааге. Мы уже формируем очередное аналитическое сообщение в международный уголовный суд, касающееся первой в 21 веке полномасштабной войны в Европе".