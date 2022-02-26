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Украина собирает доказательства для Гааги – фиксируются все обстрелы гражданских объектов

Алена МазуренкоСуббота, 26 февраля 2022, 13:47
Украина собирает доказательства для Гааги – фиксируются все обстрелы гражданских объектов
снаряд РФ попал в жилой дом в Киеве, фото: фб Венедиктовой

Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что все случаи обстрелов Россией гражданских объектов фиксируются, и Украина уже собирает доказательства для иска в суд Гааги.

Источник: Генпрокурор Ирина Венедиктова

Прямая речь: "Задание номер один фиксировать каждое преступление грессора.

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Пока прокуроры работают в Киеве на месте попадания ракеты в жилую высотку. Преступление предварительно квалифицировано как нарушение законов и обычаев войны.

Для врага нет ничего святого: детдом, садик, детская больница и центр службы крови в Харькове".

Детали: По ее словам, за предыдущие двое суток враг повредил по меньшей мере 30 гражданских объектов.

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Генпрокурор отметила, что российская пропаганда лжет о своих преступлениях и действиях армии-убийцы.

Украина, по ее словам, документирует все преступления России и готовит иски.

Прямая речь: "Все эти военные преступления мы документируем и готовим к рассмотрению как в национальных, так и в международных судах. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, собирается каждое доказательство агрессии РФ.

Это наши доказательства в Гааге. Мы уже формируем очередное аналитическое сообщение в международный уголовный суд, касающееся первой в 21 веке полномасштабной войны в Европе".

Темы: РосcиявойнасудУкраина
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