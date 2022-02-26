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Федоров просить у Маска доступ до супутникового інтернету

"Українська правда"Субота, 26 лютого 2022, 14:46

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся у Twitter до Ілона Маска із проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету.

Джерело: пост Михайла Федорова у Facebook

Пряма мова: "Ми потребуємо підтримки — попросив якнайшвидше забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету. А також попросив звернутися до Російської Федерації, до думаючих росіян, які повинні виходити на вулиці, щоб зупинити війну".

Деталі: міністр наголосив, що поки бізнесмен намагається колонізувати Марс — Росія намагається окупувати Україну. А в час, коли ракети SpaceX успішно прилітають з космосу — російські ракети летять на українські дитячі садки та лікарні.

Передісторія: 26 лютого Михайло Федоров закликав гендиректора американської корпорації Apple Inc Тіма Кука заблокувати Apple Store для громадян Росії.

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Теми: МаскФедоровінтернет
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