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Федоров попросив Тіма Кука заблокувати Apple Store для росіян

Олена РощінаП'ятниця, 25 лютого 2022, 23:52
Федоров попросив Тіма Кука заблокувати Apple Store для росіян
Михайло Федоров, фото з його Telegram

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав гендиректора американської корпорації Apple Inc Тіма Кука заблокувати Apple Store для громадян Росії. 

Джерело: Telegram Fedorov 

Пряма мова: "Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, забронити завантажувати свої продукти в маркети! 

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Дозволяєте обирати собі президентом вбивцю, тоді доведеться насолоджуватися сайтом росія 24".

Деталі: Федоров опублікував лист англійською та українською мовами. 

 
 

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Теми: ФедоровРосіятехнологіївійна
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