Федоров попросив Тіма Кука заблокувати Apple Store для росіян
П'ятниця, 25 лютого 2022, 23:52
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав гендиректора американської корпорації Apple Inc Тіма Кука заблокувати Apple Store для громадян Росії.
Джерело: Telegram Fedorov
Пряма мова: "Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, забронити завантажувати свої продукти в маркети!
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Дозволяєте обирати собі президентом вбивцю, тоді доведеться насолоджуватися сайтом росія 24".
Деталі: Федоров опублікував лист англійською та українською мовами.
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