Федоров просит Маска доступ к спутниковому интернету

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился в Twitter к Илону Маску с просьбой обеспечить Украину доступ к спутниковому интернету.

Источник: пост Михаила Федорова в Facebook

Прямая речь: "Мы нуждаемся в поддержке — попросил как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету. А также попросил обратиться к Российской Федерации, к думающим россиянам, которые должны выходить на улицы, чтобы остановить войну".

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Детали: Министр подчеркнул, что пока бизнесмен пытается колонизировать Марс — Россия пытается оккупировать Украину. А в то время, когда ракеты SpaceX успешно прилетают из космоса — российские ракеты летят на украинские детские сады и больницы.

Предыстория: 26 февраля Михаил Федоров призвал гендиректора американской корпорации Apple Inc Тима Кука заблокировать Apple Store для граждан России.