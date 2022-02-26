Поліція створила бот для повідомлень про мітки окупантів
Субота, 26 лютого 2022, 14:41
Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти залишають на об'єктах інфраструктури.
Джерело: чат-бот Кіберполіції, Нацполіція
Деталі: Можна сфотографувати точки і вони потраплять у єдину базу Google Maps.
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Фото потрібно робити через бот та додавати геомітку.
Що передувало: Раніше правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.
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