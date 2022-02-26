Полиция создала бот для сообщений о метках оккупантов

Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на объектах инфраструктуры.

Источник: чат-бот Киберполиции, Нацполиция

Детали: Можно сфотографировать точки и попадут в единую базу Google Maps.

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Фото нужно делать через бот и добавлять геометку.

Что предшествовало: Ранее стражи порядка призвали украинцев быть бдительными и уничтожать отметки, которые может использовать враг для координации вторжения.