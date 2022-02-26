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В Охтирці були удари по в/ч та обстріл житлових кварталів – 70 поранених, одна загибла

Олена РощінаСубота, 26 лютого 2022, 15:43

В Охтирці Сумської області було три ракетних удари по військовій частині та обстріл житлових кварталів, у результаті чого отримали поранення близько 70 осіб.

Джерело: інформація Сумської ОДА

Деталі: В Охтирці Сумської області було три ракетних точкових удари по військовій частині.

Перед цим був обстріл житлових кварталів. 

Пошкоджено систему теплопостачання, ймовірна зупинка ТЕЦ. Фахівці працюють над відновленням системи.

Близько 70 поранених, серед них – жінки. Одна жінка загинула. 

Також померла дитина, поранена в Охтирці напередодні.

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Теми: війнаСумська область
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