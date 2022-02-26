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В Охтирці були удари по в/ч та обстріл житлових кварталів – 70 поранених, одна загибла

Олена РощінаСубота, 26 лютого 2022, 14:43

В Охтирці Сумської області було три ракетних удари по військовій частині та обстріл житлових кварталів, у результаті чого отримали поранення близько 70 осіб.

Джерело: інформація Сумської ОДА

Деталі: В Охтирці Сумської області було три ракетних точкових удари по військовій частині.

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Перед цим був обстріл житлових кварталів. 

Пошкоджено систему теплопостачання, ймовірна зупинка ТЕЦ. Фахівці працюють над відновленням системи.

Близько 70 поранених, серед них – жінки. Одна жінка загинула. 

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Також померла дитина, поранена в Охтирці напередодні.

Теми: війнаСумська область
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