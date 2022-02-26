Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ахтырке были удары по в/ч и обстрел жилых кварталов – 70 раненых, одна погибшая

Елена РощинаСуббота, 26 февраля 2022, 14:43

В Ахтырке Сумской области было три ракетных удара по воинской части и обстрел жилых кварталов, в результате чего получили ранения около 70 человек.

Источник: информация Сумской ОГА

Детали: В Ахтырке Сумской области было три ракетных точечных удара по воинской части.

Реклама:

Перед этим был обстрел жилых кварталов.

Повреждена система теплоснабжения, возможна остановка ТЭЦ. Специалисты работают над восстановлением системы.

Около 70 раненых, среди них – женщины. Одна женщина погибла.

ВИДЕО ДНЯ

Также умер ребенок, раненный в Ахтырке накануне.

Темы: войнаСумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: