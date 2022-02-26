В Ахтырке были удары по в/ч и обстрел жилых кварталов – 70 раненых, одна погибшая

В Ахтырке Сумской области было три ракетных удара по воинской части и обстрел жилых кварталов, в результате чего получили ранения около 70 человек.

Источник: информация Сумской ОГА

Детали: В Ахтырке Сумской области было три ракетных точечных удара по воинской части.

Перед этим был обстрел жилых кварталов.

Повреждена система теплоснабжения, возможна остановка ТЭЦ. Специалисты работают над восстановлением системы.

Около 70 раненых, среди них – женщины. Одна женщина погибла.

Также умер ребенок, раненный в Ахтырке накануне.