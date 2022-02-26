В Ахтырке были удары по в/ч и обстрел жилых кварталов – 70 раненых, одна погибшая

В Ахтырке Сумской области было три ракетных удара по воинской части и обстрел жилых кварталов, в результате чего получили ранения около 70 человек.

Источник: информация Сумской ОГА

Детали: В Ахтырке Сумской области было три ракетных точечных удара по воинской части.

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Перед этим был обстрел жилых кварталов.

Повреждена система теплоснабжения, возможна остановка ТЭЦ. Специалисты работают над восстановлением системы.

Около 70 раненых, среди них – женщины. Одна женщина погибла.

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Также умер ребенок, раненный в Ахтырке накануне.