В Ахтырке были удары по в/ч и обстрел жилых кварталов – 70 раненых, одна погибшая
Суббота, 26 февраля 2022, 14:43
В Ахтырке Сумской области было три ракетных удара по воинской части и обстрел жилых кварталов, в результате чего получили ранения около 70 человек.
Источник: информация Сумской ОГА
Детали: В Ахтырке Сумской области было три ракетных точечных удара по воинской части.
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Перед этим был обстрел жилых кварталов.
Повреждена система теплоснабжения, возможна остановка ТЭЦ. Специалисты работают над восстановлением системы.
Около 70 раненых, среди них – женщины. Одна женщина погибла.
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Также умер ребенок, раненный в Ахтырке накануне.