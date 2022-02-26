Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

З Білорусі летить і мале, і велике – прикордонники

Субота, 26 лютого 2022, 15:47
Фото ілюстративне: пресслужба ДПСУ

Державна прикордонна служба України має докази артилерійських обстрілів з боку Білорусі по українській території.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Обстріли з Білорусі – летить і мале, і велике. Сьогодні на кордон України в районі неподалік від села Познань, що на Рівненщині, з Білорусі прилетів, найімовірніше, мінометний снаряд. 

Боєприпас вибухнув на маршруті руху наряду Держприкордонслужби".

Деталі: У пресслужбі додали, що саме на цій ділянці прикордонники вже фіксували сліди ракетних ударів зі сторони Білорусі.

Офіційно посадовці Білорусі не заявляли про співучасть у російській збройній агресії проти України, але з її території тривають ракетні удари та рух ворожих військ з 24 лютого.

Розташування села Познань, де зафіксували сліди артобстрілів
Розташування села Познань, де зафіксували сліди артобстрілів
Мапа: Google Maps

Передісторія: 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

  • Голова ДПСУ Сергій Дейнеко написав очільнику білоруської служби охорони держкордону листа "з презирством", у якому довів фактичну співучасть Білорусі в російській війні з Україною. Свій лист він завершив виразом "Мы победим! Будьте прокляты, твари!"
  • Наступ російських окупантів 24-26 лютого в чернігівському та київському напрямках відбувається з території Республіки Білорусь.

Теми: БілорусьРосіявійнаПрикордонна служба
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ

ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

Усі новини...
Білорусь
"Будьте прокляты, твари!": глава ДПСУ написав Білорусі, яка воює проти України
150 гелікоптерів припарковані в Білорусі біля кордону України — супутникові знімки
Війська РФ передумали сідати в Гостомелі, поїдуть з Білорусі
Останні новини
13:40
відеоУ Бучі підняли український прапор: ворога відігнали
13:38
"Кожен зрадник буде покараний": СБУ доповіла про спійманих диверсантів і поплічників ворога
13:37
Окупанти бомбардують Ізюм: удари кожні 90 хвилин
13:36
ЄС розглядає відключення банків Білорусі від SWIFT - Reuters
13:26
Франція арештувала 86-метрову яхту глави "Роснєфти" Сєчина
13:25
фото, відеоОкупанти розбомбили село на Харківщині – є загиблі, десятки зруйнованих будинків
13:19
По всій Київщині йде боротьба з диверсантами – голова області
13:16
ІКЕА зупиняє роботу в РФ та жертвує 20 мільйонів євро Україні
12:58
Франція порадила своїм громадянам виїздити з Росії
12:52
"Непридатні для інвестицій": Лондон зупиняє торги російських компаній, їх виключають з індексів
Усі новини...