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З Білорусі летить і мале, і велике – прикордонники

Субота, 26 лютого 2022, 14:47
З Білорусі летить і мале, і велике – прикордонники
Фото ілюстративне: пресслужба ДПСУ

Державна прикордонна служба України має докази артилерійських обстрілів з боку Білорусі по українській території.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Обстріли з Білорусі – летить і мале, і велике. Сьогодні на кордон України в районі неподалік від села Познань, що на Рівненщині, з Білорусі прилетів, найімовірніше, мінометний снаряд. 

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Боєприпас вибухнув на маршруті руху наряду Держприкордонслужби".

Деталі: У пресслужбі додали, що саме на цій ділянці прикордонники вже фіксували сліди ракетних ударів зі сторони Білорусі.

Офіційно посадовці Білорусі не заявляли про співучасть у російській збройній агресії проти України, але з її території тривають ракетні удари та рух ворожих військ з 24 лютого.

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Розташування села Познань, де зафіксували сліди артобстрілів
Розташування села Познань, де зафіксували сліди артобстрілів
Мапа: Google Maps

Передісторія: 

  • Голова ДПСУ Сергій Дейнеко написав очільнику білоруської служби охорони держкордону листа "з презирством", у якому довів фактичну співучасть Білорусі в російській війні з Україною. Свій лист він завершив виразом "Мы победим! Будьте прокляты, твари!"
  • Наступ російських окупантів 24-26 лютого в чернігівському та київському напрямках відбувається з території Республіки Білорусь.

Теми: БілорусьРосіявійнаПрикордонна служба
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