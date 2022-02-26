З Білорусі летить і мале, і велике – прикордонники
Державна прикордонна служба України має докази артилерійських обстрілів з боку Білорусі по українській території.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Дослівно: "Обстріли з Білорусі – летить і мале, і велике. Сьогодні на кордон України в районі неподалік від села Познань, що на Рівненщині, з Білорусі прилетів, найімовірніше, мінометний снаряд.
Боєприпас вибухнув на маршруті руху наряду Держприкордонслужби".
Деталі: У пресслужбі додали, що саме на цій ділянці прикордонники вже фіксували сліди ракетних ударів зі сторони Білорусі.
Офіційно посадовці Білорусі не заявляли про співучасть у російській збройній агресії проти України, але з її території тривають ракетні удари та рух ворожих військ з 24 лютого.
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