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Из Беларуси летит и малое, и большое – пограничники

Суббота, 26 февраля 2022, 14:47
Из Беларуси летит и малое, и большое – пограничники

Государственная пограничная служба Украины располагает доказательствами артиллерийских обстрелов со стороны Беларуси по украинской территории.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "Обстрелы из Беларуси – летит и малое, и большое. Сегодня на границу Украины в районе неподалеку от села Познань, что в Ровенской области, из Беларуси прилетел, скорее всего, минометный снаряд.

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Боеприпас взорвался на маршруте движения наряда Госпогранслужбы".

Детали: В пресс-службе добавили, что именно на этом участке пограничники уже фиксировали следы ракетных ударов со стороны Белоруссии.

Официально чиновники Беларуси не заявляли о соучастии в российской вооруженной агрессии против Украины, но с ее территории продолжаются ракетные удары по территории Украины и выдвигаются вражеские войска РФ с 24 февраля.

ВИДЕО ДНЯ
Село Познань в Ровенской области, где пограничники зафиксировали следы артобстрелов с территории Беларуси
Село Познань в Ровенской области, где пограничники зафиксировали следы артобстрелов с территории Беларуси
Карта: Google Maps

Предыстория: 

  • Глава ГНСУ Сергей Дейнеко написал главе белорусской службы охраны госграницы письмо "с презрением", в котором доказал фактическое соучастие Беларуси в российской войне с Украиной. Свое письмо он завершил выражением "Мы победим! Будьте прокляты, твари!"
  • Наступление российских оккупантов в черниговском и киевском направлениях 24-26 февраля продолжается с территории Республики Беларусь.

Темы: БеларусьРосcиявойнаПограничная служба
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