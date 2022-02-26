Из Беларуси летит и малое, и большое – пограничники

Государственная пограничная служба Украины располагает доказательствами артиллерийских обстрелов со стороны Беларуси по украинской территории.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "Обстрелы из Беларуси – летит и малое, и большое. Сегодня на границу Украины в районе неподалеку от села Познань, что в Ровенской области, из Беларуси прилетел, скорее всего, минометный снаряд.

Боеприпас взорвался на маршруте движения наряда Госпогранслужбы".

Детали: В пресс-службе добавили, что именно на этом участке пограничники уже фиксировали следы ракетных ударов со стороны Белоруссии.

Официально чиновники Беларуси не заявляли о соучастии в российской вооруженной агрессии против Украины, но с ее территории продолжаются ракетные удары по территории Украины и выдвигаются вражеские войска РФ с 24 февраля.

Село Познань в Ровенской области, где пограничники зафиксировали следы артобстрелов с территории Беларуси Карта: Google Maps

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