У передмісті Маріуполя окупанти здійснили авіаналіт: щонайменше 3 загиблих
Субота, 26 лютого 2022, 16:16
Російські окупанти здійснили авіаналіт на селище Сартана в передмісті Маріуполя, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей.
Джерело: пресслужба Маріупольської міської ради
Дослівно: "Сьогодні, біля 15.00, був нанесений авіаудар військами Російської Федерації по селищу Сартана біля Маріуполя".
Деталі: Щонайменше 3 людей загинули, ще шестеро постраждали. Травмованих ушпиталили до лікарень.
Під обстріл потрапив будинок голови Маріупольського району Степана Махсми.