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У передмісті Маріуполя окупанти здійснили авіаналіт: щонайменше 3 загиблих

Субота, 26 лютого 2022, 15:16

Російські окупанти здійснили авіаналіт на селище Сартана в передмісті Маріуполя, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей.

Джерело: пресслужба Маріупольської міської ради

Дослівно: "Сьогодні, біля 15.00, був нанесений авіаудар військами Російської Федерації по селищу Сартана біля Маріуполя".

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Деталі: Щонайменше 3 людей загинули, ще шестеро постраждали. Травмованих ушпиталили до лікарень.

Під обстріл потрапив будинок голови Маріупольського району Степана Махсми.

Наслідки авіанальоту окупантів
Наслідки авіанальоту окупантів
Фото: Маріупольська міськрада

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Теми: МаріупольвійнаРосіяобстріл
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