У передмісті Маріуполя окупанти здійснили авіаналіт: щонайменше 3 загиблих

Російські окупанти здійснили авіаналіт на селище Сартана в передмісті Маріуполя, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей.

Джерело: пресслужба Маріупольської міської ради

Дослівно: "Сьогодні, біля 15.00, був нанесений авіаудар військами Російської Федерації по селищу Сартана біля Маріуполя".

Реклама:

Деталі: Щонайменше 3 людей загинули, ще шестеро постраждали. Травмованих ушпиталили до лікарень.

Під обстріл потрапив будинок голови Маріупольського району Степана Махсми.

Наслідки авіанальоту окупантів Фото: Маріупольська міськрада