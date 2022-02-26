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В пригороде Мариуполя оккупанты совершили авианалет: минимум 3 погибших

Суббота, 26 февраля 2022, 15:16

Русские оккупанты совершили авианалет на поселок Сартана в пригороде Мариуполя, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека.

Источник: пресс-служба Мариупольского городского совета

Дословно: "Сегодня, около 15.00, был нанесен авиаудар войсками Российской Федерации по селению Сартана у Мариуполя".

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Детали: По меньшей мере, 3 человека погибли, еще шестеро пострадали. Травмированных госпитализировали в больницы.

Под обстрел попал дом главы Мариупольского района Степана Махсмы.

Последствия авианалета
Последствия авианалета
Фото: Мариупольский горсовет

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Темы: МариупольвойнаРосcияобстрел
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