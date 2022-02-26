В пригороде Мариуполя оккупанты совершили авианалет: минимум 3 погибших

Русские оккупанты совершили авианалет на поселок Сартана в пригороде Мариуполя, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека.

Источник: пресс-служба Мариупольского городского совета

Дословно: "Сегодня, около 15.00, был нанесен авиаудар войсками Российской Федерации по селению Сартана у Мариуполя".

Детали: По меньшей мере, 3 человека погибли, еще шестеро пострадали. Травмированных госпитализировали в больницы.

Под обстрел попал дом главы Мариупольского района Степана Махсмы.