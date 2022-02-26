В пригороде Мариуполя оккупанты совершили авианалет: минимум 3 погибших
Суббота, 26 февраля 2022, 15:16
Русские оккупанты совершили авианалет на поселок Сартана в пригороде Мариуполя, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека.
Источник: пресс-служба Мариупольского городского совета
Дословно: "Сегодня, около 15.00, был нанесен авиаудар войсками Российской Федерации по селению Сартана у Мариуполя".
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Детали: По меньшей мере, 3 человека погибли, еще шестеро пострадали. Травмированных госпитализировали в больницы.
Под обстрел попал дом главы Мариупольского района Степана Махсмы.
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