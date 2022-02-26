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Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний живі

Валентина РоманенкоСубота, 26 лютого 2022, 16:41

Державна прикордонна служба та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові".

Деталі: Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі, надійшла перед тим, як з захисниками втратився зв’язок.

24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину вірну відповідь – здаватися ніхто не буде.

Російські пропагандисти почали здійснювати інформаційні про те, що українські захисники здалися.

Прикордонники та бійці ЗСУ мужньо тримали оборону, особливо перед переважаючими засобами ураження і силами противника.

Робота, щоб дізнатися про долю українських захисників тривала по всіх можливих напрямках.

Наразі, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу щодо ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах.

Дослівно: "Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться. Слава українським захисникам!!!".

Знати більше: "Русский корабль, иди на х.й!": захисники Зміїного відповіли ворогові

Російські ЗМІ повідомили, що 82 захисники Зміїного острова були доставлені на причал Морвокзалу окупованого Севастополя.

Держприкордонслужба не називала загальної кількості своїх бійців на острові. Президент України Володимир Зеленський 25 лютого повідомив, що, за його даними, прикордонників було 13, і всі вони загинули.

Теми: війнаПрикордонна служба
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