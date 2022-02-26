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Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный живы

Валентина РоманенкоСуббота, 26 февраля 2022, 16:41

Государственная пограничная служба и Вооруженные силы Украины получили надежду, что все защитники острова Змеиный живы.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, которые находились на острове".

Детали: Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потерялась связь.

24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельного вооружения и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет.

Российские пропагандисты начали информационные о том, что украинские защитники сдались.

Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника.

Работа, чтобы узнать о судьбе украинских защитников продолжалась по всем возможным направлениям.

В настоящее время, после получения информации об их вероятном местонахождении, ГПСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, распространенной в открытых сетях.

Дословно: "Мы искренне надеемся, ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится. Слава украинским защитникам!!!".

Знать больше: "Русский корабель, иди на х.й!": защитники Змеиного ответили врагу

Что предшествовало: Российские СМИ сообщили, что 82 защитника острова Змеиный были доставлены на причал Морвокзала оккупированного Севастополя.

Госпогранслужба не называла общее количество своих бойцов на острове. Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля сообщил, что по его данным, пограничников было 13, и все они погибли.

Темы: войнаПограничная служба
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