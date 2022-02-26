Під Черніговом ЗСУ знищили два ворожі танки і ще кілька захопили
Під Черніговом українські військові знищили два ворожих танки і ще декілька захопили.
Джерело: Оперативне командування "Північ"
Дослівно: "Спроба прорватися в Чернігів не вдалася. Мінус 2 ворожих танки".
"Воїни Збройних Сил України захопили кілька російських танків під Черніговом. Тепер вони послужать на благо України".
Деталі: Українські військові додали, що місцеве населення допомагає їм бити загарбника.
"Люди роблять коктейлі Молотова для російських "братів", зливають паливо з заправників та руйнуть залізничні мости", - розповіли в "Півночі".
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Що передувало: Раніше, за даними ЗМІ, у Чернігові ворог застосував "Гради", в обласній лікарні вибито вікна. При цьому на Чернігівщині ЗСУ знищили велику колону противника.