Під Черніговом ЗСУ знищили два ворожі танки і ще кілька захопили

Під Черніговом українські військові знищили два ворожих танки і ще декілька захопили.

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Спроба прорватися в Чернігів не вдалася. Мінус 2 ворожих танки".

Реклама:

"Воїни Збройних Сил України захопили кілька російських танків під Черніговом. Тепер вони послужать на благо України".

Деталі: Українські військові додали, що місцеве населення допомагає їм бити загарбника.

ВІДЕО ДНЯ

"Люди роблять коктейлі Молотова для російських "братів", зливають паливо з заправників та руйнуть залізничні мости", - розповіли в "Півночі".

Що передувало: Раніше, за даними ЗМІ, у Чернігові ворог застосував "Гради", в обласній лікарні вибито вікна. При цьому на Чернігівщині ЗСУ знищили велику колону противника.