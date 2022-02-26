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Под Черниговом ВСУ уничтожили два вражеских танка и еще несколько захватили

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 16:57
фото: оперативное командование "Север"

Под Черниговом украинские военные уничтожили два вражеских танка и еще несколько захватили.

Источник: Оперативное командование "Север"

Дословно: "Попытка прорваться в Чернигов не удалась. Минус 2 вражеских танка".

"Воины Вооруженных Сил Украины захватили несколько российских танков под Черниговом. Теперь они послужат во благо Украины".

Детали: Украинские военные добавили, что местное население помогает им бить захватчика.

"Люди делают коктейли Молотова для российских "братьев", сливают топливо с заправок и разрушат железнодорожные мосты", – рассказали в "Севере".

Что предшествовало: По данным СМИ, в Чернигове враг применял "Град", в областной больнице выбиты окна. При этом в Черниговской области ВСУ уничтожили большую колонну противника.

Темы: Черниговвойна
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