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Жириновський у комі, але ЛДПР просить не публікувати дані про його стан

Світлана КізіловаСубота, 26 лютого 2022, 16:02
Жириновський у комі, але ЛДПР просить не публікувати дані про його стан
Getty Images

Стан здоров'я голови ЛДПР Володимира Жириновського погіршується – він у комі та на ШВЛ. А в партії намагаються це заперечувати.

Джерело: РБК з посиланням на власні джерела, Mash

Деталі: За даними Mash, Жириновський перебуває в комі, його підключили до апарату ШВЛ: "Медики встановили йому трубку в горло і перевели на апарат життєзабезпечення. Для повного переходу на ШВЛ лікарі ввели його в стан медикаментозної коми. Останнім часом стан здоров'я Володимира Вольфовича погіршувалося, йому було важко говорити й дихати — легені переставали працювати".

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При цьому ЛДПР закликала ЗМІ не публікувати "домисли" про стан Жириновського, який давно хворіє, а вся фракція ЛДПР "категорично засуджує подібні провокації".

Дослівно ЛДПР: "Стан стабільний, він продовжує керувати партією".

Деталі: Джерело РБК підтвердило, що політика підключили до апарату ШВЛ. Ще один співрозмовник видання сказав, що Жириновський у критичному стані.

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Крім того, син Жириновського опублікував пост із фразою "тільки живи".

Нагадаємо:

Жириновський перебуває у лікарні ще з 2 лютого нібито з омікрон-штамом коронавірусу.

Теми: Жириновський
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