Жириновский в коме, но ЛДПР просит не публиковать данные о его состоянии
Состояние здоровья главы ЛДПР Владимира Жириновского ухудшается – он в коме и на ИВЛ. В партии же пытаються это отрицать.
Источник: РБК, Mash
Детали: По данным Mash, Жириновский находится в коме, его подключили к аппарату ИВЛ: "Медики установили ему трубку в горло и перевели на аппарат жизнеобеспечения. Для полного перехода на ИВЛ врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. В последнее время состояние здоровья Владимира Вольфовича ухудшалось, он с трудом мог говорить и дышать — легкие переставали работать".
При этом ЛДПР призвала СМИ не публиковать "домыслы" о состоянии давно болеющего Жириновского, а вся фракция ЛДПР "категорически осуждает подобные провокации".
Дословно ЛДПР: "Состояние стабильное, он продолжает руководить партией".
Детали: Источник РБК подтвердил, что политика подключили к аппарату ИВЛ. Еще один собеседник издания сказал, что состояние Жириновский в критическом состоянии.
Кроме того, сын Жириновского опубликовал пост с фразой "только живи".
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Напомним:
Жириновский находится в больнице еще с 2 февраля якобы с омикрон-штаммом коронавируса.