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Жириновский в коме, но ЛДПР просит не публиковать данные о его состоянии

Светлана КизиловаСуббота, 26 февраля 2022, 17:02
Getty Images

Состояние здоровья главы ЛДПР Владимира Жириновского ухудшается – он в коме и на ИВЛ. В партии же пытаються это отрицать.

Источник: РБК, Mash

Детали: По данным Mash, Жириновский находится в коме, его подключили к аппарату ИВЛ: "Медики установили ему трубку в горло и перевели на аппарат жизнеобеспечения. Для полного перехода на ИВЛ врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. В последнее время состояние здоровья Владимира Вольфовича ухудшалось, он с трудом мог говорить и дышать — легкие переставали работать".

При этом ЛДПР призвала СМИ не публиковать "домыслы" о состоянии давно болеющего Жириновского, а вся фракция ЛДПР "категорически осуждает подобные провокации".

Дословно ЛДПР: "Состояние стабильное, он продолжает руководить партией".

Детали: Источник РБК подтвердил, что политика подключили к аппарату ИВЛ. Еще один собеседник издания сказал, что состояние Жириновский в критическом состоянии.

Кроме того, сын Жириновского опубликовал пост с фразой "только живи".

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Напомним:

Жириновский находится в больнице еще с 2 февраля якобы с омикрон-штаммом коронавируса.

Темы: Жириновский
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