Дочка Кадирова заявила, що ніхто не радий війні в Україні

Дочка голови Чечні, 23-річна Айшат Кадирова написала в Instagram, що ніхто не хоче війни в Україні.

Джерело: Радіо Ехо Москви з посиланням на Instagram Кадирової

Деталі: Вона попросила людей зберігати людське обличчя на тлі війни в Україні.

Пряма мова Кадирової: "Я заблокувала 40 акаунтів, які бажають смерті мені та моїй родині! Друзі, НІХТО не радий цій війні!"

Також дочка чеченського лідера попросила перестати розповсюджувати фейкову інформацію, а натомість "мовчки молитися і допомагати всім, кому ми можемо допомогти, кого можемо підтримати".

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