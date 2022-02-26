Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дочка Кадирова заявила, що ніхто не радий війні в Україні

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 17:09
Скриншот Instagram

Дочка голови Чечні, 23-річна Айшат Кадирова написала в Instagram, що ніхто не хоче війни в Україні.

Джерело: Радіо Ехо Москви з посиланням на Instagram Кадирової

Деталі: Вона попросила людей зберігати людське обличчя на тлі війни в Україні.

Пряма мова Кадирової: "Я заблокувала 40 акаунтів, які бажають смерті мені та моїй родині! Друзі, НІХТО не радий цій війні!" 

Також дочка чеченського лідера попросила перестати розповсюджувати фейкову інформацію, а натомість "мовчки молитися і допомагати всім, кому ми можемо допомогти, кого можемо підтримати".

Передісторія:

  • 25 лютого донька прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Єлизавета Пєскова, опублікувала у своєму Instagram пост зі словами "Ні війні", але менше, ніж через годину видалила його.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: КадировРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Чотири винищувачі РФ порушили повітряний простір Швеції

Українська делегація їде на переговори з РФ до Біловезької пущі

фото, відеоЖителі Енергодара стали стіною на захист міста

Росіяни атакували блокпост у Коростені – 4 загиблих

відео"Орків геть!": Мелітополь вийшов на протест проти російських окупантів. Лунала стрілянина

ЄС відключив від SWIFT сім російських банків та заборонив постачати євро агресору

Усі новини...
Кадиров
Кадиров написав Зеленському – підказує, як уникнути війни
Кадиров заявив, що на місці Путіна "давно б забрав Україну", у Кремлі відповіли
"Українці – наш народ, це наша територія" – Кадиров
Останні новини
21:42
Білий дім оприлюднив новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі
21:36
Чотири винищувачі РФ порушили повітряний простір Швеції
21:33
ФОТОРезніков закликав українців палити колони окупанта з продовольством і боєприпасами
21:21
відеоОлівці, циркуль, книги – СБУ поділилася із чим РФ відправляє окупантів на війну
21:16
Уряд спростив правила для ввезення гуманітарної допомоги
21:08
Російський олігарх Абрамович обіцяє віддати постраждалим від війни кошти від продажу "Челсі"
21:01
виправленоУ Києві били ракети у Міноборони і Командування сухопутних військ
20:59
У Петербурзі зібралася антивоєнна акція
20:56
фотоПонад 200 людей у Бородянці звільнили з підвалів, що опинилися під завалами
20:53
Російські окупанти вмовляють пустити їх "сфотографуватися" на ЗАЕС і вони підуть
Усі новини...