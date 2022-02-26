Дочка Кадирова заявила, що ніхто не радий війні в Україні
Субота, 26 лютого 2022, 17:09
Дочка голови Чечні, 23-річна Айшат Кадирова написала в Instagram, що ніхто не хоче війни в Україні.
Джерело: Радіо Ехо Москви з посиланням на Instagram Кадирової
Деталі: Вона попросила людей зберігати людське обличчя на тлі війни в Україні.
Пряма мова Кадирової: "Я заблокувала 40 акаунтів, які бажають смерті мені та моїй родині! Друзі, НІХТО не радий цій війні!"
Також дочка чеченського лідера попросила перестати розповсюджувати фейкову інформацію, а натомість "мовчки молитися і допомагати всім, кому ми можемо допомогти, кого можемо підтримати".
Передісторія:
- 25 лютого донька прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Єлизавета Пєскова, опублікувала у своєму Instagram пост зі словами "Ні війні", але менше, ніж через годину видалила його.
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