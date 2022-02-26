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Дочь Кадырова заявила, что никто не рад войне в Украине

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 16:09
Дочь Кадырова заявила, что никто не рад войне в Украине
Скриншот Instagram

Дочь главы Чечни, 23-летняя Айшат Кадырова написала в Instagram, что никто не хочет войны в Украине.

Источник: Радио Эхо Москвы со ссылкой на Instagram Кадыровой

Детали: Она попросила людей сохранять человеческое лицо на фоне войны в Украине.

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Прямая речь Кадыровой: "Я заблокировала 40 аккаунтов, которые желают смерти мне и моей семье!!! Друзья, НИКТО не рад этой войне!" 

Также дочь чеченского лидера попросила перестать распространять фейковую информацию, а вместо этого "молча молиться и помогать всем, кому мы можем помочь, кого можем поддержать".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 25 февраля дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Елизавета Пескова, опубликовала в своем Instagram пост со словами "Нет войне", но меньше, чем через час удалила его.

Темы: КадыровРосcиявойна
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