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На Київщині снаряд РФ влучив у будинок: 3 загиблих

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 17:15
фото ДСНС

У Бородянці Київської області снаряд окупантів влучив у приватний будинок, 3 осіб загинуло.

Джерело: ДСНС у Київській області

 
фото ДСНС

Деталі: Повідомлення про влучання снаряду в приватний житловий будинок у смт. Бородянка на вул. Центральній надійшло до рятувальників о 13:38.

Дослівно: "По прибуттю встановлено, що в результаті влучання снаряду будинок знищений повністю, 1 жінка загинула на місці події.

За інформацією, в підвальному приміщенні можуть перебувати ще люди. Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла ще двох загиблих людей".

 

Теми: Київська областьвійна
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