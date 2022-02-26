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На Київщині снаряд РФ влучив у будинок: 3 загиблих

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 16:15
На Київщині снаряд РФ влучив у будинок: 3 загиблих
фото ДСНС

У Бородянці Київської області снаряд окупантів влучив у приватний будинок, 3 осіб загинуло.

Джерело: ДСНС у Київській області

 
фото ДСНС

Деталі: Повідомлення про влучання снаряду в приватний житловий будинок у смт. Бородянка на вул. Центральній надійшло до рятувальників о 13:38.

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Дослівно: "По прибуттю встановлено, що в результаті влучання снаряду будинок знищений повністю, 1 жінка загинула на місці події.

За інформацією, в підвальному приміщенні можуть перебувати ще люди. Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла ще двох загиблих людей".

 

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Теми: Київська областьвійна
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