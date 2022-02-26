В Киевской области снаряд РФ попал в дом: 3 погибших
Суббота, 26 февраля 2022, 16:15
В Бородянке Киевской области снаряд оккупантов попал в частный дом, 3 человека погибли.
Источник: ГСЧС в Киевской области
Детали: Сообщение о попадании снаряда в частный жилой дом в пгт. Бородянка на ул. Центральной поступило спасателям в 13:38.
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Дословно: "По прибытии установлено, что в результате попадания снаряда здание полностью уничтожено, 1 женщина погибла на месте происшествия.
По информации, в подвальном помещении могут находиться еще люди. При проведении поисковых работ обнаружены тела еще двух погибших людей".
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