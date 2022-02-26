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В Киевской области снаряд РФ попал в дом: 3 погибших

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 17:15
фото ГСЧС

В Бородянке Киевской области снаряд оккупантов попал в частный дом, 3 человека погибли.

Источник: ГСЧС в Киевской области

 

Детали: Сообщение о попадании снаряда в частный жилой дом в пгт. Бородянка на ул. Центральной поступило спасателям в 13:38.

Дословно: "По прибытии установлено, что в результате попадания снаряда здание полностью уничтожено, 1 женщина погибла на месте происшествия.

По информации, в подвальном помещении могут находиться еще люди. При проведении поисковых работ обнаружены тела еще двух погибших людей".

 

Темы: Киевская областьвойна
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