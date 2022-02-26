У Росії відключили Твіттер, є проблеми зі зв'язком

У Росії відключили Twitter, також є проблеми із зв'язком – соцмережі ледве працюють.

Джерело: користувачі інтернету в Москві у коментарі "Українській правді".

Пряма мова співрозмовника УП: "Твіттер відключили. Facebook працює ледь-ледь. Швидкість інтернету дуже впала".

Чому це важливо: Росія підступно розпочала повномасштабну війну в Україні вночі 24 лютого. Водночас росіянам кремлівська пропаганда транслює, що це "операція на Донбасі". Росіяни могли дізнавалися про те, що їхні війська атакують міста по всій Україні, включно з цивільною інфраструктурою і житловими будинками, виключно з соцмереж та публікацій незалежних ЗМІ в інтернеті.