В России отключили Твиттер, есть проблемы со связью
Суббота, 26 февраля 2022, 17:30
В России отключили Twitter, также есть проблемы со связью – соцсети еле работают.
Источник: пользователи интернета в Москве в комментарии "Украинской правде".
Прямая речь собеседника УП: "Твиттер отключил. Facebook работает еле еле. Скорость интернета сильно упала".
Почему это важно: Россия подло начала полномасштабную войну в Украине ночью 24 февраля. В то же время, россиянам кремлевская пропаганда транслирует, что это "операция на Донбассе". Россияне могли узнавать о том, что их войска атакуют города по всей Украине, включая гражданскую инфраструктуру и жилые дома, исключительно из соцсетей и публикаций независимых СМИ в интернете.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"