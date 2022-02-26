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В России отключили Твиттер, есть проблемы со связью

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 17:30
Фото pixabay.com

В России отключили Twitter, также есть проблемы со связью – соцсети еле работают.

Источник: пользователи интернета в Москве в комментарии "Украинской правде".

Прямая речь собеседника УП: "Твиттер отключил. Facebook работает еле еле. Скорость интернета сильно упала".

Почему это важно: Россия подло начала полномасштабную войну в Украине ночью 24 февраля. В то же время, россиянам кремлевская пропаганда транслирует, что это "операция на Донбассе". Россияне могли узнавать о том, что их войска атакуют города по всей Украине, включая гражданскую инфраструктуру и жилые дома, исключительно из соцсетей и публикаций независимых СМИ в интернете.

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Темы: Росcияпропагандавойна
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