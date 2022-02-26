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Окупанти обстріляли автобус з пасажирами на Харківщини, 5 загиблих

Роман ПетренкоСубота, 26 лютого 2022, 18:01

На трасі Ізюм-Харків поблизу села Волохів Яр росіяни обстріляли пасажирський автобус з людьми, загинула одна людина.

Джерело: "Суспільне", голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook

Деталі: Голова Ізюмської РДА Степан Масельський зазначив, що внаслідок обстрілу автобуса поранені 14 людей, одна загинула.

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Upd. Пізніше в Донецькій ОДА повідомили, що загинули п'ятеро, а поранених шестеро. 

Зазначається, що серед загиблих – дві 42-річні жінки і троє чоловіків (двоє з них 2000 та 2004 року народження, рік народження третього уточнюється).

Теми: Харківська областьРосіявійна
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