Окупанти обстріляли автобус з пасажирами на Харківщини, 5 загиблих

На трасі Ізюм-Харків поблизу села Волохів Яр росіяни обстріляли пасажирський автобус з людьми, загинула одна людина.

Джерело: "Суспільне", голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook

Деталі: Голова Ізюмської РДА Степан Масельський зазначив, що внаслідок обстрілу автобуса поранені 14 людей, одна загинула.

Upd. Пізніше в Донецькій ОДА повідомили, що загинули п'ятеро, а поранених шестеро.

Зазначається, що серед загиблих – дві 42-річні жінки і троє чоловіків (двоє з них 2000 та 2004 року народження, рік народження третього уточнюється).