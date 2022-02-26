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Оккупанты обстреляли автобус с пассажирами в Харьковской области, 5 погибших

Роман ПетренкоСуббота, 26 февраля 2022, 19:01

На трассе Изюм-Харьков вблизи села Волохов Яр россияне обстреляли пассажирский автобус с людьми, погиб один человек.

Источник: "Суспільне", глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook 

Детали: Председатель Изюмской РГА Степан Масельский отметил, что в результате обстрела автобуса ранены 14 человек, один погиб.

Upd. Позже в Донецкой ОГА сообщили, что погибли пятеро, а раненых шестеро.

Отмечается, что среди погибших – две 42-летние женщины и три мужчины (двое из них 2000 и 2004 года рождения, год рождения третьего уточняется).

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Темы: Харьковская областьРосcиявойна
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