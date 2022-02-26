Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты обстреляли автобус с пассажирами в Харьковской области, 5 погибших

Роман ПетренкоСуббота, 26 февраля 2022, 18:01

На трассе Изюм-Харьков вблизи села Волохов Яр россияне обстреляли пассажирский автобус с людьми, погиб один человек.

Источник: "Суспільне", глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook 

Детали: Председатель Изюмской РГА Степан Масельский отметил, что в результате обстрела автобуса ранены 14 человек, один погиб.

Реклама:

Upd. Позже в Донецкой ОГА сообщили, что погибли пятеро, а раненых шестеро.

Отмечается, что среди погибших – две 42-летние женщины и три мужчины (двое из них 2000 и 2004 года рождения, год рождения третьего уточняется).

Темы: Харьковская областьРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Харьковская область
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: погибла женщина, загорелся киоск
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: