Оккупанты обстреляли автобус с пассажирами в Харьковской области, 5 погибших

На трассе Изюм-Харьков вблизи села Волохов Яр россияне обстреляли пассажирский автобус с людьми, погиб один человек.

Источник: "Суспільне", глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook

Детали: Председатель Изюмской РГА Степан Масельский отметил, что в результате обстрела автобуса ранены 14 человек, один погиб.

Upd. Позже в Донецкой ОГА сообщили, что погибли пятеро, а раненых шестеро.

Отмечается, что среди погибших – две 42-летние женщины и три мужчины (двое из них 2000 и 2004 года рождения, год рождения третьего уточняется).