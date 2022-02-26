Створюємо IT-армію – Федоров
Субота, 26 лютого 2022, 18:06
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про створення армії IT-фахівців для боротьби у кіберпросторі.
Джерело: Telegram Fedorov
Пряма мова: "У нас дуже багато талановитих українців у цифровій сфері: розробники, кіберспеціалісти, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи тощо.
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Створюємо IT-армію. Усі оперативні завдання будемо викладати тут. Завдання знайдуться для всіх. Продовжуємо боротися на кіберфронті".
Деталі: Перше завдання – на каналі для кіберфахівців IT ARMY of Ukraine.