Створюємо IT-армію – Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про створення армії IT-фахівців для боротьби у кіберпросторі.

Джерело: Telegram Fedorov

Пряма мова: "У нас дуже багато талановитих українців у цифровій сфері: розробники, кіберспеціалісти, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи тощо.

Створюємо IT-армію. Усі оперативні завдання будемо викладати тут. Завдання знайдуться для всіх. Продовжуємо боротися на кіберфронті".

Деталі: Перше завдання – на каналі для кіберфахівців IT ARMY of Ukraine.