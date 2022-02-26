Создаем IT-армию – Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о создании армии IT-специалистов для борьбы в киберпространстве.

Источник: Telegram Fedorov

Прямая речь: "У нас очень много талантливых украинцев в цифровой сфере: разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи и т.д.

Создаем IT-армию. Все оперативные задачи будем выкладывать здесь. Задания найдутся для всех. Продолжаем бороться на киберфронте".

Детали: Первая задача – на канале для киберспециалистов IT ARMY of Ukraine.