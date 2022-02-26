Создаем IT-армию – Федоров
Суббота, 26 февраля 2022, 19:06
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о создании армии IT-специалистов для борьбы в киберпространстве.
Источник: Telegram Fedorov
Прямая речь: "У нас очень много талантливых украинцев в цифровой сфере: разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи и т.д.
Создаем IT-армию. Все оперативные задачи будем выкладывать здесь. Задания найдутся для всех. Продолжаем бороться на киберфронте".
Детали: Первая задача – на канале для киберспециалистов IT ARMY of Ukraine.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"