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На Одещині продовжили комендантську годину, у неділю забороняють рух транспорту

Роман ПетренкоСубота, 26 лютого 2022, 19:31

Комендантська година запроваджується 26 лютого на території Одеси та Одеської області з 19:00 до 06:00. 27 лютого забороняють рух транспорту по всій області

Джерело: "Думская", цитуючи розпорядження голови Одеської військової адміністрації Сергія Гриневецького на вимогу командувача Оперативного командування "Південь"

Деталі: Заборонене перебування людей з 19 до 06 години на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

27 лютого заборонено рух транспортних засобів на території Одеської області, у тому числі міста Одеси, крім служб екстреної медичної допомоги, транспортних засобів спеціалізованого призначення, що виконують невідкладне службове завдання, при включенні спеціальних світлових сигнальних пристроїв та автомобілів, рух яких дозволено за спецперепустками.

Теми: Одеська область
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