На Одещине продлили комендантский час, в воскресенье запрещают движение транспорта

Комендантский час вводится 26 февраля на территории Одессы и Одесской области с 19:00 до 06:00. 27 февраля запрещают движение транспорта по всей области

Источник: "Думская" со ссылкой на распоряжение председателя Одесской военной администрации Сергея Гриневецкого по требованию командующего Оперативного командования "Юг"

Детали: Запрещено пребывание людей с 19 до 06 часов на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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27 февраля запрещено движение транспортных средств на территории Одесской области, в том числе города Одессы, кроме служб экстренной медицинской помощи, транспортных средств специализированного назначения, которые выполняют неотложное служебное задание, при включении специальных световых сигнальных устройств и автомобилей, движение которых разрешено по спецпропускам.