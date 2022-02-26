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Три мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж з Росії та Білорусі

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 19:47
Фото з Facebook Vodafone

Мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі.

Джерело: Верховна Рада у Telegram,  "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова PR-директор "Vodafone Україна" Вікторії Рубан: "Можливість реєстрації абонентів Росії та Білорусі у мережі "Vodafone Україна" заблокована".

Деталі: У "Київстарі" агентству також повідомили про відключення можливості реєстрації у своїй мережі абонентів із Росії та Білорусі.

Аналогічне рішення ухвалив і оператор lifecell.

Теми: мобільний зв'язокРосіявійна
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