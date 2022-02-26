Три мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж з Росії та Білорусі
Субота, 26 лютого 2022, 19:47
Мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі.
Джерело: Верховна Рада у Telegram, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова PR-директор "Vodafone Україна" Вікторії Рубан: "Можливість реєстрації абонентів Росії та Білорусі у мережі "Vodafone Україна" заблокована".
Деталі: У "Київстарі" агентству також повідомили про відключення можливості реєстрації у своїй мережі абонентів із Росії та Білорусі.
Аналогічне рішення ухвалив і оператор lifecell.