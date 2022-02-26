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Три мобильных оператора заблокировали доступ к своим сетям из России и Беларуси

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 18:47
Три мобильных оператора заблокировали доступ к своим сетям из России и Беларуси
Фото c Facebook Vodafone

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Белоруссии.

Источник: Верховная Рада в Telegram, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь PR-директор "Vodafone Украина" Виктории Рубан: "Возможность регистрации абонентов России и Беларуси в сети "Vodafone Украина" заблокирована".

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Детали: В "Киевстаре" агентству также сообщили об отключении возможности регистрации в своей сети абонентов из России и Беларуси.

Аналогичное решение принял и оператор lifecell.

Темы: мобильная связьРосcиявойна
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