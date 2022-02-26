Секретар РНБО нагадав українцям рецепт фірмового "коктейлю" для окупантів
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав українцям рецепт "коктейлю", яким варто зустрічати російського агресора.
Джерело: Данілов у Facebook
Пряма мова: "Коктейль: "Спротив".
Поки наші партнери завантажуть літаки, вагони і автівки зброєю для України - готуємо для російської сволоти наш фірмовий "братній" подарунок. Озброюємося, готуємось, нищимо окупантів!"
Деталі: Отже набір та інгредієгти для коктейлю національного спротиву:
- Скляна пляшка 0,5 або 1 літр. Найкраще брати пляшки з тонкими стінками, оскільки вони швидше розбиваються. Це необхідно для того, щоб пристрій спрацював.
- Бензин.
- Натуральна ганчірка (не синтетика) шириною до 15 та довжиною до 35 сантиметрів.
- Ацетон
- Пінопласт
- Щільний корок та скотч.
Приготування
Додайте пінопласт до ацетону та розмішуйте суміш до повного розчинення. Пропорція має бути такою , абиутворився густий сироп. Для однієї порції достатньо 100 гацетону. Пінопласту знадобиться доволі багато.
Коли суміш готова - додайте бензин у співвідношенні 1 до 1.
Наповніть пляшку на 3/4. Якщо викоритовувати не одразу то закрити щільним корком.
Для запалу ганчірку шільно затрамбуйте у горло пляшки так, щоб її половина знаходилася у суміші і частина звисала зовні. Зовнішій край ганчірки примотайте до пляшки скотчем.
Використання
Підпалюєте запал і жбурляєте дуже сильно, щоб пляшка від удару розбилася. Цільтеся у вразливі місця техніки ворога або у асфальт перед технікою чи живою силою.
Слава Україні!