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Секретар РНБО нагадав українцям рецепт фірмового "коктейлю" для окупантів

Валентина РоманенкоСубота, 26 лютого 2022, 18:47
Секретар РНБО нагадав українцям рецепт фірмового коктейлю для окупантів
Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав українцям рецепт "коктейлю", яким варто зустрічати російського агресора.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Коктейль: "Спротив".

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Поки наші партнери завантажуть літаки, вагони і автівки зброєю для України - готуємо для російської сволоти наш фірмовий "братній" подарунок. Озброюємося, готуємось, нищимо окупантів!"

Деталі:  Отже набір та інгредієгти для коктейлю національного спротиву:

  • Скляна пляшка 0,5 або 1 літр. Найкраще брати пляшки з тонкими стінками, оскільки вони швидше розбиваються. Це необхідно для того, щоб пристрій спрацював.
  • Бензин.
  • Натуральна ганчірка (не синтетика) шириною до 15 та довжиною до 35 сантиметрів.
  • Ацетон
  • Пінопласт
  • Щільний корок та скотч.

Приготування

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Додайте пінопласт до ацетону та розмішуйте суміш до повного розчинення. Пропорція має бути такою , абиутворився густий сироп. Для однієї порції достатньо 100 гацетону. Пінопласту знадобиться доволі багато.

Коли суміш готова - додайте бензин у співвідношенні 1 до 1.

Наповніть пляшку на 3/4. Якщо викоритовувати не одразу то закрити щільним корком.

Для запалу ганчірку шільно затрамбуйте у горло пляшки так, щоб її половина знаходилася у суміші і частина звисала зовні. Зовнішій край ганчірки примотайте до пляшки скотчем.

Використання

Підпалюєте запал і жбурляєте дуже сильно, щоб пляшка від удару розбилася. Цільтеся у вразливі місця техніки ворога або у асфальт перед технікою чи живою силою.

Слава Україні!

 

Теми: війна
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