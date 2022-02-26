Секретар РНБО нагадав українцям рецепт фірмового "коктейлю" для окупантів

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав українцям рецепт "коктейлю", яким варто зустрічати російського агресора.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Коктейль: "Спротив".

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Поки наші партнери завантажуть літаки, вагони і автівки зброєю для України - готуємо для російської сволоти наш фірмовий "братній" подарунок. Озброюємося, готуємось, нищимо окупантів!"

Деталі: Отже набір та інгредієгти для коктейлю національного спротиву:

Скляна пляшка 0,5 або 1 літр. Найкраще брати пляшки з тонкими стінками, оскільки вони швидше розбиваються. Це необхідно для того, щоб пристрій спрацював.

Бензин.

Натуральна ганчірка (не синтетика) шириною до 15 та довжиною до 35 сантиметрів.

Ацетон

Пінопласт

Щільний корок та скотч.

Приготування

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Додайте пінопласт до ацетону та розмішуйте суміш до повного розчинення. Пропорція має бути такою , абиутворився густий сироп. Для однієї порції достатньо 100 гацетону. Пінопласту знадобиться доволі багато.

Коли суміш готова - додайте бензин у співвідношенні 1 до 1.

Наповніть пляшку на 3/4. Якщо викоритовувати не одразу то закрити щільним корком.

Для запалу ганчірку шільно затрамбуйте у горло пляшки так, щоб її половина знаходилася у суміші і частина звисала зовні. Зовнішій край ганчірки примотайте до пляшки скотчем.

Використання

Підпалюєте запал і жбурляєте дуже сильно, щоб пляшка від удару розбилася. Цільтеся у вразливі місця техніки ворога або у асфальт перед технікою чи живою силою.

Слава Україні!