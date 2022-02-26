Секретарь СНБО напомнил украинцам рецепт фирменного "коктейля" для оккупантов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил украинцам рецепт коктейля, которым стоит встречать российского агрессора.
Источник: Данилов в Facebook
Прямая речь: "Коктейль: "Сопротивление".
Пока наши партнеры загрузят самолеты, вагоны и авто оружием для Украины – готовим для российской сволочи наш фирменный "братский" подарок. Вооружаемся, готовимся, уничтожаем оккупантов!"
Детали: Итак, набор и ингредиёгты для коктейля национального сопротивления:
- Стеклянная бутылка 0,5 или 1 литр. Лучше брать бутылки с тонкими стенками, поскольку они быстрее разбиваются. Это необходимо для того, чтобы устройство сработало.
- Бензин.
- Натуральная тряпка (не синтетика) шириной до 15 и длиной до 35 сантиметров.
- Ацетон
- Пенопласт
- Плотная пробка и скотч.
Приготовление
Добавьте пенопласт в ацетон и размешивайте смесь до полного растворения. Пропорция должна быть такой, чтобы образовался густой сироп. Для одной порции достаточно 100 гр ацетона. Пенопласта понадобится достаточно много.
Когда смесь готова – добавьте бензин в соотношении 1 к 1.
Наполните бутылку на 3/4. Если использовать не сразу, то закрыть плотной пробкой.
Для запала тряпку затрамбуйте в горло бутылки так, чтобы ее половина находилась в смеси и часть свисала снаружи. Внешний край тряпки примотайте к бутылке скотчем.
Использование
Поджигаете запал и швыряете очень сильно, чтобы бутылка от удара разбилась. Цельтесь в уязвимые места техники врага или в асфальт перед техникой или живой силой.
Слава Украине!