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Секретарь СНБО напомнил украинцам рецепт фирменного "коктейля" для оккупантов

Валентина РоманенкоСуббота, 26 февраля 2022, 18:47
Секретарь СНБО напомнил украинцам рецепт фирменного коктейля для оккупантов
Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил украинцам рецепт коктейля, которым стоит встречать российского агрессора.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Коктейль: "Сопротивление".

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Пока наши партнеры загрузят самолеты, вагоны и авто оружием для Украины – готовим для российской сволочи наш фирменный "братский" подарок. Вооружаемся, готовимся, уничтожаем оккупантов!"

Детали:  Итак, набор и ингредиёгты для коктейля национального сопротивления:

  • Стеклянная бутылка 0,5 или 1 литр. Лучше брать бутылки с тонкими стенками, поскольку они быстрее разбиваются. Это необходимо для того, чтобы устройство сработало.
  • Бензин.
  • Натуральная тряпка (не синтетика) шириной до 15 и длиной до 35 сантиметров.
  • Ацетон
  • Пенопласт
  • Плотная пробка и скотч.

Приготовление

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Добавьте пенопласт в ацетон и размешивайте смесь до полного растворения. Пропорция должна быть такой, чтобы образовался густой сироп. Для одной порции достаточно 100 гр ацетона. Пенопласта понадобится достаточно много.

Когда смесь готова – добавьте бензин в соотношении 1 к 1.

Наполните бутылку на 3/4. Если использовать не сразу, то закрыть плотной пробкой.

Для запала тряпку затрамбуйте в горло бутылки так, чтобы ее половина находилась в смеси и часть свисала снаружи. Внешний край тряпки примотайте к бутылке скотчем.

Использование

Поджигаете запал и швыряете очень сильно, чтобы бутылка от удара разбилась. Цельтесь в уязвимые места техники врага или в асфальт перед техникой или живой силой.

Слава Украине!

 

Темы: война
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