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Ердоган та Алієв пропонують організувати переговори України з РФ - президент

Світлана КізіловаСубота, 26 лютого 2022, 18:54
Ердоган та Алієв пропонують організувати переговори України з РФ - президент
Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Джерело: Зеленський у зверненні

Пряма мова: "Ільхам Алієв та президент Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна тільки привітати".

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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський категорично не сприймає ультиматуми, а готовий тільки до повноцінних переговорів.

Раніше Володимир Зеленський звертався до прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета з проханням допомогти провести переговори між Україною та Росією.

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Теми: ТуреччинаАзербайджанЗеленськийУкраїна
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