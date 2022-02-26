Ердоган та Алієв пропонують організувати переговори України з РФ - президент
Субота, 26 лютого 2022, 19:54
Президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Джерело: Зеленський у зверненні
Пряма мова: "Ільхам Алієв та президент Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна тільки привітати".
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський категорично не сприймає ультиматуми, а готовий тільки до повноцінних переговорів.
Раніше Володимир Зеленський звертався до прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета з проханням допомогти провести переговори між Україною та Росією.