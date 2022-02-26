Зеленський не сприймає ультиматуми, лише повноцінні переговори – ОП

Президент Володимир Зеленський категорично не сприймає ультиматуми, а готовий тільки до повноцінних переговорів.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у суботу

Пряма мова: "Брехню росіян про те, що нібито їх сили мали наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, за максимальної інтенсивності.

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Саме тому, що президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Тільки повноцінні переговори".

Деталі: Він зазначив, що будь-яка війна неминуче завершується переговорами. За його словами, Україна почула переговорну позицію, окреслену у Москві.

"Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми начебто відмовилися від переговорів, це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в безвихідь ще до їх початку", - вважає Подоляк.

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За його словами, переговори мають ґрунтуватися на здоровому глузді та бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення на користь людей та національної державності України.

"Своїм опором українці довели, що загнати нас у глухий кут – це нереалістична амбіція", - зазначив Подоляк.

Що передувало: У суботу в Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін у п'ятницю наказав призупинити наступ на Україну в очікуванні переговорів, але Київ відмовився від них, і просування окупантів продовжилося.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у суботу зранку заявив, що на переговорах із Росією позиції диктуватиме Україна.