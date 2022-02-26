Зеленський не сприймає ультиматуми, лише повноцінні переговори – ОП
Президент Володимир Зеленський категорично не сприймає ультиматуми, а готовий тільки до повноцінних переговорів.
Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у суботу
Пряма мова: "Брехню росіян про те, що нібито їх сили мали наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, за максимальної інтенсивності.
Саме тому, що президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Тільки повноцінні переговори".
Деталі: Він зазначив, що будь-яка війна неминуче завершується переговорами. За його словами, Україна почула переговорну позицію, окреслену у Москві.
"Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми начебто відмовилися від переговорів, це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в безвихідь ще до їх початку", - вважає Подоляк.
За його словами, переговори мають ґрунтуватися на здоровому глузді та бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення на користь людей та національної державності України.
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"Своїм опором українці довели, що загнати нас у глухий кут – це нереалістична амбіція", - зазначив Подоляк.
Що передувало: У суботу в Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін у п'ятницю наказав призупинити наступ на Україну в очікуванні переговорів, але Київ відмовився від них, і просування окупантів продовжилося.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у суботу зранку заявив, що на переговорах із Росією позиції диктуватиме Україна.