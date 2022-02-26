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Эрдоган и Алиев предлагают организовать переговоры Украины с РФ - президент

Светлана КизиловаСуббота, 26 февраля 2022, 18:54
Эрдоган и Алиев предлагают организовать переговоры Украины с РФ - президент
Ільхам Алієв та Реджеп Ердоган, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Источник: Зеленский в обращении

Прямая речь: "Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поздравить".

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Напомним: Президент Владимир Зеленский выступает за полноценные переговоры с Кремлем, но не ультиматумы.

Ранее президент Владимир Зеленский обращался к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой помочь провести переговоры между Украиной и Россией.

Темы: ТурцияАзербайджанЗеленскийУкраина
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