Эрдоган и Алиев предлагают организовать переговоры Украины с РФ - президент

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Источник: Зеленский в обращении

Прямая речь: "Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поздравить".

Напомним: Президент Владимир Зеленский выступает за полноценные переговоры с Кремлем, но не ультиматумы.

Ранее президент Владимир Зеленский обращался к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой помочь провести переговоры между Украиной и Россией.