Эрдоган и Алиев предлагают организовать переговоры Украины с РФ - президент
Суббота, 26 февраля 2022, 19:54
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Источник: Зеленский в обращении
Прямая речь: "Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поздравить".
Напомним: Президент Владимир Зеленский выступает за полноценные переговоры с Кремлем, но не ультиматумы.
Ранее президент Владимир Зеленский обращался к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой помочь провести переговоры между Украиной и Россией.
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