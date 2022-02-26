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Зеленський: "У ворога немає жодного шансу у цій народній війні"

Мазуренко Альона Субота, 26 лютого 2022, 19:45
фото: фб Зеленського

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українці будуть боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну від російського окупанта.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Готовність України захищати свою державу, наша солідарність один із одним і хоробрість зламали сценарій окупації нашої країни. Світ побачив – українці могутні. Українці сміливі. Українці – на своїй рідній землі і ніколи її не здадуть...

Ми даємо гідну відсіч. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну. Якщо діти вже народжуються в укриттях, навіть коли тривають обстріли, то у ворога немає жодного шансу в цій безперечно народній війні".

Деталі: Зеленський відзначив, що цивілізовані країни світу підтримали Україну у протистоянні проти Росії.

Зокрема, Азербайджан допоможе Україні з нафтою та пальним. 

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Передісторія: 

  • В ніч на 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив початок війни проти України.  

Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
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