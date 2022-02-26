Зеленский: "У врага нет никакого шанса в этой народной войне"
Суббота, 26 февраля 2022, 18:45
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинцы будут бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну от российского оккупанта.
Источник: видеообращение президента
Прямая речь: "Готовность Украины защищать свое государство, наша солидарность друг с другом и храбрость взломали сценарий оккупации нашей страны.
Реклама:
Мы даем достойный отпор. Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет никакого шанса в этой, бесспорно, народной войне".
Детали: Зеленский отметил, что цивилизованные страны мира поддержали Украину в противостоянии против России.
В частности, Азербайджан поможет Украине с нефтью и горючим.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины.