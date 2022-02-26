Зеленский: "У врага нет никакого шанса в этой народной войне"

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинцы будут бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну от российского оккупанта.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Готовность Украины защищать свое государство, наша солидарность друг с другом и храбрость взломали сценарий оккупации нашей страны.

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Мы даем достойный отпор. Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет никакого шанса в этой, бесспорно, народной войне".

Детали: Зеленский отметил, что цивилизованные страны мира поддержали Украину в противостоянии против России.

В частности, Азербайджан поможет Украине с нефтью и горючим.

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